Die logische Landesrätin und Kickls Kontaktmann

Um 10 Uhr tagten bei den Freiheitlichen am Freitagvormittag die Gremien. Dem Parteivorstand wurde dabei jenes „ambitionierte Arbeitsprogramm“ präsentiert, das Landbauer und Co. in den vergangenen Tagen mit Johanna Mikl-Leitners ÖVP ausgedealt haben. Wie die „Krone“ aufgedeckt hat, konnte man sich unter anderem wohl das Verkehrs- und das Sportressort sichern. Der blaue Parteivorstand wurden in der Sitzung aber auch über zwei Postenbesetzungen informiert: Wer der neue Klubobmann wird und den dritten Landesratsposten bekommt.