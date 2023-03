Wer in NÖ künftig wofür zuständig sein könnte

Offiziell gab es am Donnerstag in den Gesprächen über ein Arbeitsübereinkommen zwischen der ÖVP und der FPÖ „noch einige Themen abzuarbeiten“. In der Nacht auf Freitag erklärten dann Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und FPÖ-NÖ-Chef Udo Landbauer, dass man sich geeinigt habe. Hinter den Kulissen wurde bereits der Termin für das Gruppenfoto der neuen Regierung fixiert und nur um Ressorts gefeilscht.