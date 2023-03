Verbrenner-Aus: Polit-Blockade um fünf nach zwölf

Die Europäische Union ist durchaus nicht arm an sonderbaren Geschichten. Das Tauziehen um das Aus für Verbrennungsmotoren bei Neuwagen ab dem Jahr 2035 reiht sich nahtlos in diese Kategorie ein. Denn der Streit ging erst fünf nach zwölf so richtig los. Die Verhandlungen sind abgeschlossen, das Paket liegt fix und fertig bereit, es fehlt nur die finale Abstimmung - eigentlich ein reiner Formalakt.