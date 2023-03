Ringen um Banken-KV: Gewerkschaft erhöht Druck

Nächste Verhandlungsrunde am 23. Mätrz

Bis zur nächsten Verhandlungsrunde am 23. März erwarte man eine „starke Bewegung der Arbeitgeber und ein Angebot, dass den Rekordgewinnen der Branche Rechnung trägt,“ so GPA-Verhandlerin Helga Fichtinger. Zudem müsste die Forderung nach einer Arbeitszeitverkürzung auf 36 Wochenstunden „ernsthaft weiter diskutiert und behandelt werden.“ Bei den Vorstandsgehältern will die GPA zudem ganz genau hinschauen, „ob es da auch diese Zurückhaltung wie bei den Erhöhungen der Beschäftigten gibt.“