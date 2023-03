Elektroindustrie-KV: 12,9% mehr Geld gefordert

Die Gewerkschaften haben in den am Mittwoch gestarteten KV-Verhandlungen der Elektro- und Elektronikindustrie (EEI) um 12,9 Prozent mehr Lohn und Gehalt für die 60.000 Mitarbeiter gefordert. Zudem strebt man eine Arbeitszeitverkürzung auf 36 Wochenstunden für Schichtarbeit an.