Polens Geheimdienst tötete 1987 einen Priester

Priester Franciszek Blachnicki sei charismatisch gewesen und habe viele junge Menschen erreicht, sagte der polnische Justizminister am Dienstag. Der Pfarrer habe sich 1982 in Carlsberg im Landkreis Bad Dürkheim niedergelassen, nachdem in Polen (1981) das Kriegsrecht verhängt worden war. Dort gründete er eine Organisation, die sich für die Befreiung Osteuropas von den kommunistischen Regimen engagierte. Als er 1987 plötzlich starb, gingen die Ermittlerinnen und Ermittler zunächst von einer natürlichen Todesursache aus.