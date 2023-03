Ankereffekt vermeiden: So bleiben Sie objektiv

Der Effekt zeigt also oft seine Wirkung, wenn es um Zahlen geht. Eine völlig irrelevante Information aus der Umgebung kann dabei unsere Urteile und Entscheidungen beeinflussen. In unserem alltäglichen Leben sind wir öfter mit Zahlen konfrontiert, als es uns manchmal bewusst ist - was uns umso anfälliger macht für den Effekt. Auch in Medien wird sehr oft Zahlenmaterial aufbereitet. Das Bewusstsein, dass man Informationen von mehreren Seiten betrachten muss, ist also wichtig.