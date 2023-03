Darum fuhr ein Schoko-Laster umsonst zu den Bayern

Die Schweizer Firma Kägi aus Yann Sommers Heimat fuhr nun mit vier Paletten Schokolade in Richtung München, um sie ihrem Landsmann zu übergeben, wie mehrere Medien berichteten. Die 700 Kilogramm Schokolade kamen aber nicht bei den Bayern an. Die Spieler hatten das Trainingsgelände an der Säbener Straße bereits verlassen und eine Übergabe an Sommer war nicht mehr möglich. So fiel Teamkollege De Ligt um 700 Kilogramm Schokolade um.