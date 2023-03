Bayern München gegen Paris Saint-Germain ab 21 Uhr

Das Gipfeltreffen in der Champions League zwischen Bayern München und Paris Saint-Germain verspricht ordentlich Brisanz. Denn das Starensemble von der Seine um Weltfußballer Lionel Messi muss heute im Achtelfinal-Rückspiel in München einen 0:1-Rückstand aufholen. Während die Bayern den Pariser Traum vom Pokal erneut zerschlagen wollen, ist sich Messi sicher: „Wir sind gut vorbereitet und in der Lage, das Ganze zu drehen.“ Der argentinische Weltmeister geht von einem „sehr engen und schwierigen Spiel“ aus, der Ausgang werde „von kleinen Details“ abhängen, sagte der 35-Jährige in einem auf Youtube veröffentlichten Vereinsinterview. Er selbst fühle sich „sehr gut“. Messi gestand, dass die Mannschaft von Trainer Christophe Galtier vor den jüngsten Siegen gegen Marseille (3:0) und Nantes (4:2) nicht in der besten Form gewesen sei. Nun habe man sich aber verbessert und wolle auch in München versuchen, „alles richtig zu machen“.