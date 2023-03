Beim Dachrinnen-Reinigen von Leiter gestürzt

Arbeitsunfall im Tiroler Wipptal! Der 65-Jährige wollte am Montagnachmittag in Gries am Brenner gegen 16.30 Uhr die Regenrinne seines Hauses reinigen. Dazu stand er freilich auf einer Leiter - von der er plötzlich vier Meter in die Tiefe stürzte. Die Ursache ist unklar. Der Einheimische schlug auf die vorbeiführende Zufahrt auf und verletzte sich schwer.