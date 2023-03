Kondom heimlich entfernt: Strafe für Niederländer

In Dordrecht kam es nun erstmals zu einer Verurteilung in den Niederlanden. Der 28-Jährige erhielt eine Bewährungsstrafe von drei Monaten. In einem anderen Fall wurde ein Mann hingegen freigesprochen, da es nicht ausreichend Beweise gab. In anderen europäischen Ländern wie Großbritannien und Deutschland wurden bereits längere Haftstrafen wegen „Stealthing“ ausgesprochen.