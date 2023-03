Eichhörnchen-Kinder nach Baumschnitt heimatlos

Eichhörnchen bringen bereits ab Jänner ihre Jungen zur Welt. Die Winzlinge liegen dann in ihren Kobeln genannten Nestern, die die Muttertiere in Astgabeln oder in Baumhöhlen gebaut haben. Leider werden aber auch im Frühjahr Bäume gefällt und deshalb appellieren Tierschützer, vor geplanten Fällarbeiten den Baum ein paar Tage zu beobachten, ob sich nicht ein Nest darin befindet.