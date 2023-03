Polizei tappt in Videofallen: Neun Suspendierungen

Fall 2: Vier Jahre später platzt der nächste Polizei-Skandal! In der Hauptrolle wieder der gleiche Tschetschene. Bei einer zweiten Festnahme wird sein Auto in einer Hauseinfahrt von Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität gestoppt. Ausgerechnet jene Einheit, die die BVT-Affäre im alten Staatsschutz durch eine Razzia ausgelöst hatte. Bei der vorangehenden Verfolgung wirft der Tschetschene offenbar eine aufgebohrte Schreckschusswaffe aus dem Wagen. Setzt aber sonst keine Gegenwehr. Doch auf dem Revier schreibt einer der beiden Inspektoren trotzdem Widerstand gegen die Staatsgewalt in die Anzeige.