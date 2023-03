Bozner Platz und Super-Gage: Poker um Millionen

Der Grund ist schnell erklärt: „Für Innsbruck“ und ÖVP wollen nicht, dass dieses Millionenprojekt in den Wahlkampf hineingezogen wird. Denn egal wie teuer es unter dem Strich wird: Die Gegner werden es den Verantwortlichen um die Ohren schlagen. Soll der Platz bis zum Wahltermin – voraussichtlich im April – fertig werden, sind möglicherweise „Forcierungsmaßnahmen“ notwendig. Wohin das führen kann, hat man am Patscherkofel gesehen. Wird er nicht fertig, ist der Platz bzw. das, was von ihm übrig ist, Wahlkampfthema.