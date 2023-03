Chinas Präsident will nicht mit Biden sprechen

Die Regierung in Washington versucht offenbar seit geraumer Zeit vehement, Verhandlungen mit Peking über geopolitische Themen in die Wege zu leiten. Der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden sprach in der Vorwoche gar davon, dass „irgendwann in nächster Zeit“ mit einem Gespräch zwischen dem US-Staatschef und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping zu rechnen sei. Davon will man aber in China nichts wissen.