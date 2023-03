Krieg und Spannungen: So rüstet Europa jetzt auf

Japan änderte nationale Sicherheitsstrategie

Einen Anstieg gab es hingegen wegen der geopolitischen Spannungen mit China und Nordkorea bei den Waffenimporten in Ostasien und Australien. Die größten Zuwächse verzeichneten die US-Verbündeten Südkorea (plus 61 Prozent) und Japan (plus 171 Prozent). Japan änderte erst vor kurzem seine nationale Sicherheitsstrategie und gab die traditionelle militärische Zurückhaltung auf. Die Regierung in Tokio will dafür sogar den sogenannten „Friedensartikel“ in der Verfassung, der Japan kriegerische Aktivitäten verbietet, ändern.