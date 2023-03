Leiche in Kanal: Tat ging wohl Streit voraus

Am Sonntag entdeckte ein Passant in Köln eine Leiche in einem Kanalschacht. Der Mann war an schweren Kopfverletzungen gestorben, wie die Polizei mitteilte. Sie gab am Montag erste Ermittlungsergebnisse bekannt. So sollen das Opfer und der Beschuldigte vor der Tat etwa gestritten haben.