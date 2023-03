16 Karpfen zu viel gefischt und auch gequält

Der seit 14 Jahren in Salzburg lebende und bislang unbescholtene Arbeiter bereute das Ganze. Richter Peter Egger bot ihm aufgrund des Geständnisses eine Diversion an: Wenn er innerhalb von sechs Monaten 1000 Euro Geldbuße und weitere 529 Euro an den Fischereiverband zahlt, wird das Strafverfahren eingestellt. Er nahm die Diversion, wie auch die Staatsanwaltschaft, an. Sein ebenfalls mitangeklagter Angelfreund erschien gar nicht zum Prozess: Laut dem 39-Jährigen sei dieser wieder in Rumänien. Der Richter schrieb ihn daraufhin zur Fahndung aus.