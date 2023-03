20-Jähriger mit 133km/h in 70er-Zone geblitzt

Sturz durch Eigenverschulden

In St. Peter am Bichl kam der Motorradfahrer in einem Acker durch Eigenverschulden zu Sturz. Der Mann blieb jedoch unverletzt.

Als die Beamten den 20-Jährigen kontrollierten, konnten sie feststellen, dass dieser keine Lenkberechtigung besaß. Außerdem hatte das Motorrad keine gültige Verkehrszulassung. Die Landespolizeidirektion Kärnten erstattete mehrfach Anzeige gegen den Mann bei der BH St. Veit an der Glan.