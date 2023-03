6. Naschenweng-Treffer bei Sieg von TSG Hoffenheim

Die ÖFB-Teamspielerinnen Katharina Naschenweng, Nicole Billa und Co. siegten am Sonntag zu Hause gegen den SV Meppen mit 4:0 und damit auch im 4. Liga-Spiel im neuen Jahr. Naschenweng erzielte dabei schon ihren 6. Saisontreffer (78.), damit ist sie gemeinsam mit Billa die erfolgreichste TSG-Torschützin in dieser Saison.