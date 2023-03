Wienerin: „Im Silicon Valley erfahre ich Respekt“

Trotz Fachkräftemangel sind Frauen in technologisch-digitalen Branchen noch immer unterrepräsentiert. Dabei werden sie gerade in den kommenden Jahren dringend gebraucht. Anschließend an ihre Teilnahme an der Weltfrauenkonferenz in New York reiste Frauenministerin Raab ins kalifornische Silicon Valley. Ziel war es, Expertenmeinungen zur Zukunft des Arbeitens einzuholen, wobei der Fokus auf Frauen gerichtet war.