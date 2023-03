Achtjähriger Bub erlitt Verbrennungen im Gesicht

Mit Feuerzeug gespielt

Die beiden fingen dann an, mit dem Bremsenreiniger und einem Feuerzeug zu spielen. Anfangs sprühte der 15-Jährige etwas Bremsenreiniger auf eine Betonplatte und zündete ihn an. Dann nahm er die Dose in die Hand und zündete den Strahl direkt aus der Dose an.