Viel zu tun für die Feuerwehr nach Sturmschäden

Dächer lösten sich

In Winden am See mussten die Florianis ein Blechdach sichern, das sich zu lösen drohte. Im Bereich des Bahnhofes Neusiedl am See wurden Teile vom Dach eines Betriebsgebäudes abgetragen und landete auf den Schienen. Ein herannahender Zug konnte rechtzeitig anhalten.