„Die Leute waren damals ja verrückt nach Hitler“

Geboren am 19. Jänner 1922 in Lustenau

Maria Gunz wurde am 19. Jänner 1922 als zweites von sechs Kindern in eine Bauernfamilie in Lustenau hineingeboren. Schon früh musste sie auf dem Hof mitarbeiten, mit zehn Jahren sogar auf dem eines anderen Landwirts. Hunger litt sie aber selbst in den harten 30er-Jahren nie. „Wir hatten alles Mögliche an Getreide, viel Gemüse und ein paar Kühe. Zu uns kamen in dieser Zeit oft Nachbarskinder zum Essen.“ Mittlerweile ist Gunz 101 Jahre alt - was man ihr nicht ansieht. Trotz ihrer Sehbehinderung - seit rund zwanzig Jahren nimmt sie ihre Umwelt nur noch schemenhaft wahr - lebt sie noch immer in ihrer eigenen Wohnung im Haus des Enkels. Die lebhafte und fröhliche Frau kocht und bäckt nach wie vor für sich und die Verwandtschaft. Einziger Wermutstropfen: Ihrer geliebten Handarbeit kann sie nicht mehr nachgehen. Umso mehr Zeit bleibt, sich an Vergangenes zu erinnern.