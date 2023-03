US-Kryptobank Silvergate zieht freiwillig Stecker

Silvergate wurde 1988 gegründet und ist seit 2013 in Kryptowährungen aktiv. Die Bank gehörte bisher zu den Schwergewichten der Branche. Die Turbulenzen nach dem Kollaps der Kryptobörse FTX drohten das Unternehmen nun jedoch in die Pleite zu treiben. Die Kryptobank warnte in der vergangenen Woche, dass die Fortführung des Geschäfts fraglich sei und verschob die für den 16. März geplante Vorlage der Geschäftszahlen für 2022. Als Reaktion darauf stoppte die Kryptobörse Coinbase sämtliche Zahlungen von oder an Silvergate.