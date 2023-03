Geiselnahme in Karlsruhe: Polizei im Großeinsatz

Der Tatort befindet sich mitten in der Innenstadt an einer der Hauptstraßen. Die Einsatzkräfte sperrten das Gebiet weiträumig ab. 15 Rettungswägen und Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr befinden sich vor Ort, so die F.A.Z.



Für Anrainer, die nicht nach Hause können, wurde in einer Schule eine Notunterkunft eingerichtet. Die Polizei rief dazu auf, den Bereich rund um die Ettlinger Straße zu meiden.