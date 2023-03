Lampedusa: In 2 Tagen 3000 Migranten eingetroffen

Das Schiff Emergency Life Support, das in der Nacht auf Dienstag 105 Migranten auf einem havarierten Schlauchboot in internationalen Gewässern vor Libyen gerettet hatte, ist inzwischen im Hafen der Adria-Stadt Brindisi eingetroffen. Unter ihnen befanden sich mehrere Kinder. Nach Angaben des Kapitäns, Domenico Pugliese, sind alle Geretteten in guter Verfassung, obwohl viele von ihnen Wunden am Körper von der Zeit in Libyen tragen.