Lampedusa: Fast 1200 Migranten binnen 24 Stunden

Flüchtlingsboot vor Malta in Seenot

Die Hilfsorganisation „Alarm Phone“ meldete indes, dass 80 Personen an Bord eines Bootes in maltesischen Gewässern in Schwierigkeiten geraten sind. Wegen eines Motorschadens sei das Boot seeuntauglich, berichtete die NGO. Ein Flugzeug der EU-Grenzschutzbehörde Frontex habe das Boot bereits gesichtet.