Bundesliga hofft am Sonntag auf Zuschauerrekord

In der Fußball-Bundesliga könnte am Sonntag ein neuer Zuschauerrekord aufgestellt werden. Seit der mit 2018/19 vollzogenen Aufstockung von zehn auf zwölf Klubs liegt die Bestmarke bei insgesamt 56.082 Fans, die in der vergangenen Saison zu den sechs Partien der 31. Runde kamen.