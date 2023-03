Auch deutscher Ski-Star kämpft für den Kasberg

„Es würde mich sehr traurig machen, wenn mein zukünftiger Nachwuchs seine ersten Schwünge nicht am Kasberg machen kann“, mit diesen Worten schließt der deutsche Skifahrer seinen emotionalen Beitrag zum Kasberg in den Sozialen Medien. Thomas Dreßen lebt in Scharnstein - zum Kasberg hat der Deutsche, der 2018 das Hahnenkammrennen in Kitzbühel gewonnen hat, also nicht weit.