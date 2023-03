„Die ganze Region hängt jetzt völlig in der Luft“

Was sollen wir den Gästen sagen, die schon für nächstes Jahr buchen wollen? Im März und April planen wir schon für die kommende Saison. Wir hängen völlig in der Luft!“ – Die Nachricht, dass am 12. März, also in vier Tagen, der letzte Skifahrer über den Kasberg ins Tal wedeln könnte, schockt Skischulbetreiberin Doris Weidinger. Und nicht nur sie ist entsetzt – in der gesamten Region herrscht beim „Krone“-Lokalaugenschein am Dienstag Katerstimmung.