Red Bulls Helmut Marko schreibt Mercedes schon ab

Umbau bereitet Marko keine Sorgen

Was Marko jedoch keine Sorgen bereitet. „Man kann nicht zwei oder drei Fahrzeuge konzipieren. Wenn jetzt ein völlig neues Fahrzeug kommt, wird es von den finanziellen Grenzen schwierig sein. Und das neue Fahrzeug wird ja auch nicht von Anfang an wettbewerbsfähig sein, das muss man weiterentwickeln. Da fehlen ihnen die drei Testtage und die Rennerfahrung“, so der 79-jährige Österreicher.