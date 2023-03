Keine Ausschreibung bei „Sicheres Vermieten“

Idee ist nicht neu

Man traue sich in der schwarz-roten Landesregierung offenbar doch nicht, Tratter als Geschäftsführer der Neuen Heimat zu installieren, daher habe was Neues hermüssen. „Das ist Postenschacher im alten Stil“, brüskiert sich der Ober-Pinke. Übrigens: Wer glaubt, die Idee „Sicheres Vermieten“ sei in Tirol geboren, irrt. Schlag nach in Vorarlberg. Im Ländle heißt das Projekt „Sicher Vermieten“ und es geht bereits in sein siebtes Bestandsjahr. Einmal mehr ein Beweis, dass die Mühlen in der Tiroler Politik doch eher langsam mahlen.