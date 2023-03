Das Postenkarussell dreht sich gehörig in Tirol

Landet Ex-Landesrat Tratter bei Tigewosi?

Zuletzt vermehrt in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gelangt ist Ex-Landesrat Johannes Tratter (ÖVP), für den nach der Landtagswahl im vergangenen Herbst ja kein Platz mehr an der Sonne, sprich im neuen VP-Regierungsteam, war und der nun mit den Einkommen als „einfacher“ Landtagsabgeordneter sowie als zurückgekehrter Beamter im Landesdienst sein Auskommen finden muss. Letzteres ist umstritten, da Tratter seit Monaten „Resturlaub“ als eben dieser Beamter genießt. Dass dieser Urlaub rechtens ist, geht in der Diskussion meist unter, vor allem, weil Tratter in den eigenen Reihen in Ungnade gefallen ist und auch aus diesen verbal auf ihn geschossen wird.