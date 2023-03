Studienplätze reservieren „löst das Problem nicht“

Die Koppelung von Ausbildungs- und Arbeitsplatz ist keine neue Idee. Von Burgenlands LH Hans Peter Doskozil bis ÖGK-Funktionär Andreas Huss reicht die Palette der Befürworter. Tirols Gesundheits-LR Cornelia Hagele (ÖVP) verweist auf die Tiroler Variante zum Ködern von Jungärzten. Wie berichtet, hat die neue Landesregierung Landarzt-Stipendien geschaffen. Die erste Ausschreibung hat gerade begonnen. Bis zu zehn Stipendien werden an Studierende vergeben, die danach zumindest fünf Jahre in Tirol bleiben. Ob dieses Mittel wirkt, wird man in einigen Jahren sehen.