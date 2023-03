Nur drei Kandidaten für höchsten SALK-Posten

SALK-Chef Paul Sungler wird mit Ende des Jahres in Pension gehen. Das Land sucht daher einen Nachfolger für den höchsten Posten in den Landeskliniken. Die Suche dürfte sich allerdings als schwere als erwartet erweisen. Denn insgesamt hat es nur zehn Bewerbungen für den Chefsessel geben. Davon sind fünf direkt ausgeschieden, weil sie die Kriterien nicht erfüllen. „Wir wollen einen Mediziner mit Managementerfahrung“, sagt Gesundheitsreferent und Landesvize Christian Stöckl (ÖVP). Die fünf gescheiterten Bewerber dürften also eher aus dem Wirtschaftsbereich kommen.