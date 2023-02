Alte Regierung bestellt neuen Kliniken-Direktor

Paul Sungler, Direktor der Salzburger Landeskliniken, geht mit Jahresende in Pension. Aktuell sucht das Land per Ausschreibung einen Nachfolger. Gesucht wird jemand mit „mehrjähriger Managementerfahrung in der Leitung einer Klinik, eines Krankenhauses oder einer vergleichbaren Einrichtung“. Interessant: In Zukunft könnte es wieder eine Doppelspitze geben. Laut Ausschreibung behält sich das Land vor „die ausgeschriebene Geschäftsführung um eine zusätzliche Position zu ergänzen“. Die SPÖ sieht bei dem Vorgang eine schiefe Optik.