Erhöhte Warnstufe im Land: Es wird stürmisch!

Für Teile von Tirol, Vorarlberg, Oberösterreich, Niederösterreich, der Steiermark und Niederösterreich sowie für das Bundesland Wien gab Geosphere Austria Warnstufe Gelb aus. Dort seien am Donnerstag Windspitzen zwischen 60 und 80 Kilometern pro Stunde zu erwarten, hieß es. Besonders in der Früh und am Vormittag könne es am Donnerstag kurzzeitig auch in den nördlichen Regionen von Vorarlberg und Tirol stürmisch sein. „Im Laufe des Nachmittags lässt der Wind dann deutlich nach“, so Meteorologe Thomas Wostal.