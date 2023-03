Salzburger fielen auf „Finanzamt-Trick“ herein

Fünf Salzburger fielen in den vergangenen Tagen auf Betrugs-SMS herein. Die Nachrichten hatten sie angeblich vom Finanzamt erhalten. Mit einer Zahlung könne man eine Exekution von ausstehenden Zahlungen verhindern. Eine 27-jährige Salzburgerin überwies daraufhin 379 Euro an die unbekannten Täter.