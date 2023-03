US-Amerikaner in Mexiko entführt und getötet

Vier US-Amerikaner, die am Freitag wegen einer kosmetischen Operation nach Mexiko gefahren waren, wurden in der Grenzstadt Matamoros von Bewaffneten entführt. Eine Suchaktion konnte am Dienstag beendet werden. Doch lediglich zwei Mitglieder der Gruppe, ein Mann und eine Frau, konnten lebend gerettet werden. Zwei ihrer Freunde waren schon tot.