Pädagoge misshandelte eigene Adoptivtochter

Schule machte „Gefährdungsmeldung“ an das Jugendamt

„Die Andrea (Name geändert) durfte keine Freunde haben und nirgendwo hingehen“, sagte die ehemalige Klassenvorständin des Mädchens aus. Eine Vertrauenslehrerin gab an, dass Andrea ihr gegenüber ab 2005 von körperlichen und seelischen Misshandlungen durch beide Eltern (die Adoptivmutter ist mittlerweile verstorben) berichtet habe. Der heute 65-Jährige habe sie geschlagen und eingesperrt sowie ihr immer wieder gesagt, dass sie „vom Teufel besessen“ sei - Gefährdungsmeldung an das Jugendamt durch die Schule. Am Ende gab es, nicht rechtskräftig, neun Monate bedingt - für eine zerstörte Kinderseele ...