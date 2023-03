Deutschland will mehr Lohntransparenz für Frauen

Die Grünen-Co-Chefin Ricarda Lang hofft auf eine Reform des Gesetzes noch in diesem Jahr. „Wir haben uns als Koalition vorgenommen, dass wir an das Entgelttransparenzgesetz rangehen, also dass es auch mehr Informationsrechte gibt in kleineren Unternehmen“, sagte Lang den Sendern RTL und ntv. Der überwiegende Teil von Frauen in Deutschland arbeite in Unternehmen, die weniger als 200 Angestellte hätten. „Auch die sollten doch ein Recht haben auf den Grundsatz: Gleiche Bezahlung für gleichwertige Arbeit.“ Gefragt nach einem Zeitrahmen für das Gesetz, sagte Lang: „Wir arbeiten daran. Ich hoffe, in diesem Jahr.“