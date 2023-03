Italien will Helmpflicht für E-Scooter einführen

Zugleich will sich Salvini für Kampagnen für die Verkehrssicherheit in den Schulen einsetzen, wie er dem Sender RTL 102.5 am Dienstag sagte. Die Zahl der E-Tretroller hat in Zeiten der Pandemie in Italien stark zugenommen. Viele mieden die öffentlichen Verkehrsmittel, in denen strenge Regeln eingehalten werden müssen, und setzen daher auf diese Art der Mobilität. Dabei kam es zuletzt wiederholt zu Unfällen mit den Elektro-Gefährten.