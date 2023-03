Senecura-Heim: Justiz stellt Ermittlungen ein

Laut Gutachten fehlt es an gesetzlichen Vorgaben vom Land

Interessant sind dabei auch die Feststellungen der Sachverständigen, die ein Gutachten aus dem Bereich des Gesundheits- und Krankenpflegewesens erarbeitet: Darin schilderte sie laut der Anklagebehörde eine Überforderung, einen Mangel an Arbeitskräften und eine mangelhafte Kommunikation. Kritisch beäugt die Expertin den Umstand, dass es an einem Pflegeschlüssel fehlt. „Es gibt von der Landesregierung keine gesetzliche Vorschreibung für die Anzahl von Pflegern“, betont Haslinger.