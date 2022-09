Skandal in Salzburger Heim: Senioren litten Qualen

Eine Kommission der Volksanwaltschaft stattete dem Heim am 21. April diesen Jahres einen unangekündigten Besuch ab – und fand dramatische Zustände vor. Extrem besorgniserregend: Eine Bewohnerin mit höchster Pflegestufe wog laut dem Bericht nur noch 42,5 Kilogramm. Sie gab an, große Schmerzen zu haben. Die Kommissionsmitglieder beobachteten einen Verbandswechsel und waren fassungslos: „Vom Wundgeschehen ging bereits Fäulnisgeruch aus“, heißt es. Die Bewohnerin hatte sich demnach wundgelegen. Eine „etwa zwei Hände große Hauttasche“ wurde bei dem Verbandswechsel freigelegt. Laut Volksanwaltschaft bekam die Bewohnerin keine Schmerzmittel, es erfolgte keine Reinigung der Wundränder. Die Kommission stufte ihre Situation als „lebensbedrohlich“ ein. Man veranlasste ihre Überstellung in ein Krankenhaus. Laut dem Bericht verstarb die Frau kurz danach.