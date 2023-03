Zendaya im sexy Raubkatzen-Look in Paris

Look setzte Zendayas lange Beine in Szene

Zu dem knappen Look kombinierte Zendaya einen schwarzen BH und kniehohe Stiefel, die ebenfalls mit dem typischen Fellmuster der Raubkatze überzogen waren. Wie toll der Look Zendayas lange Beine in Szene setzt, davon konnten sich vor Ort nicht nur Designer Nicolas Ghesquiere und Musiker Pharell Williams ein Bild machen, sondern auch ihre Fans auf Instagram.