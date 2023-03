Nach 0:7-Klatsche: Ten Hag „macht Spieler wütend“

Nun wartet Betis Sevilla

Die historische Niederlage gegen Liverpool hat die Titelhoffnungen der „Red Devils“ jedenfalls so gut wie zunichtegemacht. Am Donnerstag steht für Manchester United in der Europa League das Achtelfinal-Hinspiel gegen Betis Sevilla an. Dann will der Premier-League-Dritte anders auftreten. Man darf gespannt sein, ob die Maßnahmen von Ten Hag Wirkung zeigen …