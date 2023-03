Liverpool gegen ManUnited - ab 17.30 Uhr LIVE

Es ist eine Weile her, dass Manchester United letztmals an der berüchtigten Anfield Road triumphiert hat. Am Sonntag (17.30 Uhr/live sportkrone.at) greifen die „Red Devils“ mit ÖFB-Legionär Marcel Sabitzer in der englischen Fußball-Liga nach dem ersten Sieg bei Liverpool seit sieben Jahren, die Erfolgsaussichten sind so gut wie lange nicht mehr. Während Liverpool auf dem absteigenden Ast zu sein scheint, hat der Niederländer Erik Ten Hag in Manchester für eine Renaissance gesorgt. Mit dem Live-Ticker sind Sie HIER mit dabei!