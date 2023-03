Toller Kampf von Pöltl und Co. bleibt unbelohnt

Denver war erst in der 29. Minute erstmals und mit dem 114:113 durch den „MVP“ von der Freiwurflinie zum insgesamt vierten Mal im Verlauf der Partie in Führung gegangen. Pöltl und Kollegen gelang in den verbleibenden 56 Sekunden kein Punkt mehr. Jokic verbuchte beim 30. Heimsieg der Nuggets im 34. Spiel 17 Zähler, 13 Rebounds und neun Assists. Jamal Murray war mit 24 Punkten erfolgreichster Scorer der Heimischen, Toronto wurde von Fred VanVleet mit 21 angeführt. Für die Kanadier geht es nun nach Los Angeles, wo am Mittwoch die Clippers und am Freitag die Lakers warten. Pöltl absolvierte in Denver das zehnte Spiel für Toronto seit seiner Rückkehr am 9. Februar. Er hat bisher 15,4 Punkte und 8,9 Rebounds im Schnitt verbucht.