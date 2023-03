Entscheidung über Strompreise der Salzburg AG

Der Gerichtsweg soll verhindert werden

Peter Eder hatte bereits in der vergangenen Woche das Gutachten an die Salzburg AG und an Haslauer geschickt. Auch eine erste Gesprächsrunde mit dem Vorstand und führenden Mitarbeiter hat es bereits gegeben. Der AK-Präsident will eine schnelle Lösung für die Salzburger erreichen und den Gerichtsweg verhindern. „Der Gerichtsweg dauert zu lange. Für die Menschen braucht es schnelle Lösung, weil es da auch um Existenzen geht“, sagt Eder.